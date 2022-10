Vandali scatenati: imbrattati le auto in sosta e i citofoni delle case

Vandali scatenati in città: una strada a est di Via Cremona, vicina alla linea ferroviaria, è finita nel mirino di ignoti 'writer'. È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì in via Zanelli: diverse auto sono state imbrattate con della vernice spray. Non solo: la stessa sorte è toccata ad alcuni campanelli delle vicine palazzine.

Amara la sorpresa dei residenti al risveglio, che si sono trovati le auto, lasciate in sosta nei pressi della scuola materna, insudiciate con scritte e 'tag'. È già scattata la caccia ai vandali, che potrebbero essere stati ripresi da alcune telecamere di sorveglianza delle attività commerciali: è in corso l'analisi dei video registrati.