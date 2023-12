Furibonda lite nella via dello shopping, donna spintonata: tassista lancia l’allarme

Dal finestrino del suo taxi ha visto una donna in difficoltà e non ha esitato a lanciare l’allarme, chiamando il numero unico per le emergenze. La telefonata è scattata nel cuore della notte tra giovedì 30 novembre e venerdì 1 dicembre da via X Giornate, la strada che collega corso Zanardelli a Piazza della Loggia. Sotto il portico, punto di riferimento dello shopping cittadino, una donna e un uomo stavano litigando animatamente, scambiandosi urla e pare anche qualche spintone.

In pochi minuti sul posto sono arrivate un'ambulanza e una pattuglia dei carabinieri di Brescia, che hanno ricostruito la vicenda. Sembra che la donna – 50 anni l'età – fosse in stato di alterazione psicofisica e avesse avuto un violento diverbio con il figlio che cercava di tranquillizzarla. Nessuna colluttazione o aggressione, almeno stando a quanto riferito dalla 50enne ai militari intervenuti. Non avrebbe riportato lesioni, ma è stata trasportata in ospedale – al Civile – per essere sottoposta alle cure del caso.

Una vicenda che non avrà ulteriori strascichi, almeno dal punto di vista giudiziario: non ci sarebbero infatti i presupposti per far scattare il "Codice Rosso" (la legge che tutela le vittime di violenza domestica e di genere), ma che dimostra la maggiore attenzione della cittadinanza nel cogliere segnali allarmanti, dopo il barbaro omicidio di Giulia Cecchettin che ha sconvolto l'Italia intera. La tempestiva chiamata del tassista ha così evitato che la lite degenerasse ulteriormente.