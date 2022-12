Travolto da una fiammata ai fornelli: è in gravi condizioni al Civile

Travolto dalle fiamme mentre cucinava nella sua roulotte: il fatto è accaduto verso le 21.30 di sabato in via Volturno a Brescia. Protagonista, suo malgrado, un uomo di 52 anni, che abita proprio all’interno del veicolo.

Stando a una prima ricostruzione, sembra che a provocare la fiammata sia stato il tubo che collega i fornelli alla bombola del gas, staccatosi improvvisamente per cause ancora da accertare. Il 52enne ha riportato gravi ustioni ma è sempre rimasto cosciente: non sembra essere in pericolo di vita.