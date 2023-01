Prima l'incidente, poi la lite: uomo finisce in ospedale 

Altre che constatazione amichevole dopo l'incidente. Una rumorosa baruffa sarebbe scoppiata tra i due automobilisti coinvolti nel sinistro - pare di lieve entità - avvenuto nella tarda mattinata di ieri (lunedì 16 gennaio) in città. Protagonisti due uomini: sarebbero volate parole grosse, poi gli insulti. Nella bagarre il più anziano dei due - un 81enne - avrebbe perso equilibrio, rovinando a terra.

Tutto sotto gli occhi esterrefatti dei passanti: per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente hanno allertato il numero unico per le emergenze. La chiamata è scattata verso le 11.15: in pochi minuti in via Villa Glori - teatro prima dell'incidente, poi della furibonda lite - sono arrivate un'ambulanza e gli agenti del reparto Volanti della questura cittadina.

Per l'81enne si è reso necessario il trasporto in ospedale: è stato ricoverato (in codice verde) al vicino ospedale Sant'Anna per alcuni accertamenti. Per lui pare solo qualche lieve escoriazione.

A scatenare l'accesa discussione futili motivi legati alla responsabilità del sinistro in cui i due uomini erano appena rimasti coinvolti.