La notte di festa finisce male: ragazza di 18 anni rischia il coma etilico

È finita davvero male la nottata alcolica di una ragazza di 18 anni. Dopo l'ennesimo bicchiere, la giovane è collassata davanti agli amici, che – spaventati – hanno chiesto l'intervento del 118. È successo poco prima della 2,30 di oggi, domenica 11 febbraio.



La 18enne è stata soccorsa da un'ambulanza nel pressi dei locali di via Vigevano a Brescia, a sud dello scalo merci della ferrovia. Era al limite del coma etilico e non si reggeva in piedi: i sanitari l'hanno caricata sull'autolettiga e quindi portata alla Poliambulanza.

Le sue condizioni non preoccupano i medici, sebbene sia stata ricoverata in codice giallo: una 'sbornia' non da poco, quindi, che ricorderà per un bel po' di tempo ma – si spera – possa essere per lei almeno da lezione. Per i soccorsi, sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato.