Ha accusato un malore mentre, al volante di un bus di Brescia Trasporti, percorreva via Fratelli Ugoni, la trafficata arteria che scorre ai margini del centro cittadino. L’autista è riuscito a fermare la corsa del mezzo, accostando sul marciapiede ed evitando così conseguenze per i passeggeri, ma le operazioni di soccorso si sono rivelate più complicate del previsto.

Lo spazio riservato al conducente è infatti delimitato da alcune recinzioni, apribili soltanto dal lato del guidatore. Così sono dovuti intervenire i vigili del fuoco: una volta forzata la barriera di protezione, l’autista  è stato affidato alle cure dei sanitari del 118.



Tutto è accaduto poco prima delle 17.30 di mercoledì 30 giugno, sotto gli occhi dei passeggeri e di decine di automobilisti: per alcuni istanti si è anche temuto il peggio, ma l’emergenza è poi, per fortuna, rientrata. Dopo le prime cure, il conducente del pullman di linea è stato trasferito in ospedale, al Civile di Brescia, e poi ricoverato in codice giallo.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico cittadino: rallentamenti e code si sono formate durante le operazioni di soccorso. A gestire la viabilità sono stati gli agenti della polizia locale, intervenuti insieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze.Â