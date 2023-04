Scoppia un incendio, appartamento devastato dalle fiamme: famiglia fuori casa

Le fiamme sono divampate all’improvviso, forse a causa di un cortocircuito, nel pomeriggio di domenica 2 aprile e in pochi istanti hanno invaso l’appartamento dove vive una famiglia ucraina. In casa, quando è scoppiato il rogo, c’era solo un uomo: è riuscito a mettersi in salvo e a dare l’allarme. Il fumo sprigionato dall’incendio è stato però letale per uno dei 5 animali domestici che si trovavano nell’appartamento situato in via Triumplina a Brescia. I vigili del fuoco, intervenuti tempestivamente, hanno prelevato le gabbiette con all’interno 5 porcellini d’India: 4 si sono salvati mentre uno non ce l’ha fatta.

Le fiamme sono state circoscritte in breve tempo, evitando che si propagassero agli altri appartamenti dello stabile. L’edificio non avrebbe subito conseguenze: solo l'appartamento in cui è divampato l’incendio è stato evacuato e dichiarato temporaneamente inagibile, così come quello confinante. La famiglia ucraina avrebbe già trovato una sistemazione da alcuni parenti.