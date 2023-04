Molesta i passanti vicino al supermercato, poi morde un poliziotto

Prima ha infastidito coloro che camminavano in via Porcellaga, poi avrebbe aggredito gli agenti della Locale che cercavano semplicemente di calmarlo e identificarlo. Dulcis (si fa per dire) in fundo avrebbe sfasciato le porte del comando. Una mattinata di pura follia, che per l'uomo si è conclusa - va da sé - con le manette ai polsi. Il suo destino è nelle mani di un giudice che nelle prossime ore deciderà a quale misura cautelare il cittadino nigeriano verrà eventualmente sottoposto.

Tutto è accaduto in pieno giorno, verso le 10 di ieri (mercoledì 26 aprile) nel cuore di Brescia. L'uomo ha prima seminato scompiglio nei pressi del supermercato Pam, molestando chiunque gli capitasse a tiro. Scattata la segnalazione, come racconta Bresciaoggi, sono intervenuti gli agenti della Locale. Il difficile tentativo di riportare la calma è naufragato alla richiesta di esibire i documenti ed è scattata la disperata fuga a piedi.

Un inseguimento durato lo spazio di pochi metri, nonostante l'uomo non abbia esitato a prendere a calci e a mordere gli agenti, che hanno riportato lesioni, pur di ritagliarsi una via di fuga. Non si sarebbe placato nemmeno una volta raggiunto il comando della Locale di via Donegani: qui avrebbe scaricato la sua incontenibile rabbia sulle porte.