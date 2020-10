Si fa male, ma non riesce ad aprire: pompieri passano dalla finestra con la gru

Un brutto infortunio tra le mura domestiche e nessuno che potesse aiutarla. La donna era infatti sola in casa, ma è riuscita comunque a raggiungere il telefono e a chiedere aiuto. Le operazioni di soccorso non sono però state semplici: l’appartamento, situato al quarto piano di una palazzina di via Panigada a Brescia, era infatti chiuso dall’interno.

La richiesta d’aiuto è scattata poco dopo le 11 di domenica mattina: sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Brescia. Con il supporto di un’autoscala, i pompieri sono riusciti a raggiungere una delle finestre dell’abitazione e ad accedere all’interno, insieme al personale medico. Dopo le prime cure, l’anziana è stata trasferita in ospedale: le sue condizioni non sarebbero critiche.