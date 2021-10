Fuggono all'alt, due poliziotti feriti: poi lo schianto contro un'auto in sosta

Verso le 17 di martedì, due cittadini marocchini sono stati arresati dalla Squadra Volante della Polizia di Stato, dopo aver tentato di fuggire da un posto di blocco.

A bordo di una Ford Fiesta, in viale Italia a Brescia gli stranieri non si sono fermati all'alt degli agenti. Ne è scaturito un inseguimento conclusosi rovinosamente in via Milano, dove la Ford è andata a sbattere contro un'auto in sosta. Nel tentativo di fermarli, sono rimasti feriti anche due poliziotti, poi portati al Pronto Soccorso e dimessi con una prognosi di tre giorni ciascuno.

A seguito dei controlli, è emerso che il conducente era al volante senza patente. I due migranti sono stati arrestati e stamattina verranno processati per Direttissima.