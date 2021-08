Rubano al supermercato whisky e cosmetici, uomo e donna nei guai

Inutile il tentativo di fuggire passando inosservati: un 37enne indiano (senza documenti) e una 34enne nomade (nata in Montenegro) sono stati denunciati dalla Polizia Locale di Brescia per aver rubato dei superalcolici e alcuni cosmetici da un supermercato di via Milano.

In entrambi i casi a chiamare gli agenti della Locale è stata la direzione del negozio: il 37enne ha cercato di portare via otto bottiglie di whisky dal valore di circa 145 euro, mentre la donna ha nascosto nella borsa alcuni prodotti cosmetici ed è stata fermata prima di riuscire a far perdere le proprie tracce.



Convinti di poter uscire indisturbati, i due ladruncoli sono stati bloccati dal personale antitaccheggio che immediatamente ha avvisato le autorità. Entrambi sono stati denunciati a piede libero; per la donna, che da tempo risiede nei campi nomadi in città, è scattato anche l’ordine di espulsione dal territorio nazionale.