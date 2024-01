Lite al parco degenera, ragazzo ricoverato per ferite da "arma bianca"

Verso le 11 di oggi, lunedì 15 gennaio, un ragazzo di 25 anni è stato soccorso in via Milano, a Brescia, dopo essere stato ferito alle braccia con un’arma bianca non ancora identificata. Sul luogo dell'aggressione si è recata un’ambulanza della Croce Blu. I soccorritori hanno portato il 25enne al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna. Per fortuna, avrebbe riportato tagli superficiali: è stato ricoverato in codice verde.

È intervenuta anche una volante della polizia di stato, che sta ricostruendo la vicenda. Stando alle prime informazioni trapelate, il ragazzo sarebbe stato ferito al culmine di un furibondo litigio con un conoscente. Un violento alterco scoppiato, pare per futili motivi, al parco Rosa Blu (già teatro di episodi violenti in passato) e poi degenerato nella brutale aggressione.