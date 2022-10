Si trascina sanguinante fino alle vetrine di un ufficio: "Mi hanno accoltellato"

Quando ha alzato gli occhi dal monitor del computer si è trovata di fronte un uomo che grondava sangue. Stefania, impiegata di A2A con un passato da soccorritrice volontaria, non ha avuto esitazioni: si è alzata di scatto, ha preso una sedia ed è subito corsa fuori dall’ufficio temporaneo delle multiutility allestito in via Milano a Brescia per aiutare l’uomo ferito.

"Mi hanno accoltellato", avrebbe farfugliato l'uomo, mentre Stefania lo faceva accomodare sulla sedia e gli tamponava una profonda ferita sul braccio sinistro. "Ho messo in pratica tutte le nozioni di primo soccorso imparate durante gli anni da volontaria sulle ambulanze: per prima cosa ho tamponato il taglio che era molto profondo, tanto che si veda un osso - racconta - . Poi ho cercato di parlare con lui per capire se fosse presente e ricettivo: rispondeva alle domande, anche se era piuttosto confuso”, racconta

Immediatamente è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze ma, riferisce Stefania, "l'ambulanza ci ha messo 20 minuti ad arrivare, nel frattempo io e la mia collega ci siamo presi cura di lei".

La vittima

La vittima è stata poi identificata dai poliziotti del reparto volanti della Questura di Brescia: si tratta di un 58enne di origine africana. Stando a una primissima ricostruzione, sarebbe stato aggredito all’interno del parco Rosa Blu, al culmine di un’accesa discussione: il rivale avrebbe afferrato un coccio di bottiglia e utilizzato l’arma impropria per ferirlo al braccio. Un taglio profondo che non avrebbe - fortunatamente - reciso le arterie: il 58enne non è in condizioni critiche ed è stato ricoverato in codice giallo alla Polimabulanza. Sono in corso le indagini della polizia per rintracciare l’aggressore.