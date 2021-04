Schianto tra un'auto e uno scooter: un ferito in gravi condizioni

Le indagini sono ancora in corso: sul posto la Polizia Locale di Brescia per i rilievi

Nella serata di ieri, lunedì 26 aprile, tre persone sono rimaste ferite in un incidente in via Milano a Brescia.



L’episodio è accaduto verso le 22 nei pressi dell’incrocio tra via Milano e via Villa Glori. La dinamica è ancora al vaglio degli agenti. Sono state coinvolte un’auto e uno scooter: da una prima ricostruzione, sembrerebbe che i veicoli stessero procedendo nella stessa direzione.

Sul posto sono accorse due ambulanze e un’automedica dell'Aat di Brescia. Due feriti, di cui uno in gravi condizini, sono stati trasportati all'ospedale Civile, mentre un altro all’istituto clinico Sant'Anna. Le indagini sono in corso, se ne sta occupando la polizia locale di Brescia.