Esce dal lavoro, poi la brutta sorpresa: le hanno rubato tutte le ruote dell'auto

Ha lasciato la sua auto parcheggiata nel parcheggio - pubblico - di un grosso condominio di via Lamarmora ed è andata a lavorare, come ogni mattina: non poteva certo immaginare la brutta sorpresa che si sarebbe trovata all'uscita.

I ladri sono entrati una azione in pieno giorno, depredando di tutti e quattro gli pneumatici la sua auto: una Mini Cooper.

L'amara scoperta della donna, sabato scorso, quando è uscita dal posto di lavoro e si è diretta alla sua auto, per rincasare. Non ha potuto farlo perché mancavano tutte le gomme. L'auto era ancora sorretta da quattro cric, lasciati dai malviventi che - senza che nessuno si accorgesse - hanno smontato i pneumatici per poi arraffarli e andarsene.

L'episodio è stato denunciato anche su Facebook, nel gruppo 'Brescia che non vorrei', scatenando rabbia e indignazione. "Ti giri un attimo e ti smontano l'auto come se fosse fatta con i lego. Assurdo", si legge tra le centinaia di commenti al post. "Sintomo di impunità e di mancanza di presidio", scrive qualcun altro.

Non è la prima volta che si registrano furti o danni alle auto posteggiate. Numerose le macchine cannibalizzate, durante l'estate, in città e sul lago di Garda. All'inizio di giugno alcune auto di lusso erano state smontate, private dei componenti più pregiati e costosi, in particolare il volante e la centrale di controllo di bordo. In seguito alle indagini della squadra mobile di Brescia due ragazzi di 20 e 23 anni, di origini moldave, erano pure finiti in manette e condannati a un anno e 4 mesi di reclusione.

Ma l'emergenza non è finita. Dopo volanti e centraline ora pure gli pneumatici fanno gola ai malviventi specializzati nella vendita di ricambi usati.