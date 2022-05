Si picchiano in strada, urla nel cuore della notte: giovane uomo in ospedale

Una lite, scoppiata per ragioni ancora da chiarire, è degenerata in una grave aggressione. È accaduto nella notte tra martedì e mercoledì nel quartiere di San Bartolomeo, in città. La richiesta d’aiuto alla centrale operativa del 112 è scattata poco prima di mezzanotte da Via del Gallo.

Sul posto sono intervenute una Volante della polizia e un’ambulanza. Ad avere la peggio è stato un uomo di 39 anni: avrebbe riportato diverse ferite lacero-contuse e, dopo le prime cure prestate dai sanitari del 118, è stato ricoverato al Civile di Brescia, in codice giallo.

L'aggressore è già stato rintracciato dalla polizia, che ha raccolto anche la sua versione dei fatti. Per lui, al momento, nessuna conseguenza. La prognosi del 39enne è infatti inferiore ai 20 giorni e, di conseguenza, non sono scattate le indagini d’ufficio per lesioni personali. Spetterà a lui decidere se archiviare la questione o se sporgere querela.