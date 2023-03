Ragazzo trovato ferito e sanguinante in un parcheggio: è mistero

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso, poco prima delle 13 di ieri (giovedì 30 marzo) dal parcheggio del "Pirellino" di Brescia, così viene chiamato il palazzo di Via Dalmazia sede degli uffici locali di Regione Lombardia. La segnalazione, preoccupante, riferiva di una lite degenerata in un’aggressione a colpi di arma da taglio, così sul posto - oltre ai sanitari - si sono precipitati gli agenti del reparto Volanti della Questura di Brescia.

Al loro arrivo soccorritori e poliziotti hanno trovato un ragazzo sanguinante, che presentava ferite presumibilmente dovute all'utilizzo di una lama, ed è stato accompagnato in ambulanza all’ospedale Civile di Brescia. Per lui, comunque, nulla di preoccupante: gli esami effettuati dai medici del nosocomio cittadino hanno escluso gravi conseguenze.



Alla Polizia il compito di ricostruire l’accaduto. Stando alle prime informazioni trapelate, sarebbe stata esclusa l’ipotesi della lite degenerata nel sangue. Chi indaga propenderebbe per la pista dell’autolesionismo.