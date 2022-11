Armato di coltello e droga: così se ne andava in giro per le vie della città

È finito nel mirino dei poliziotti mentre passeggiava, in compagnia di un conoscente, in via Cefalonia a Brescia. Per il giovane i guai sono cominciati quando, alla vista della pattuglia del reparto Volanti della Questura cittadina, ha tentato maldestramente di fuggire.

Una volta raggiunto, il ragazzo è stato perquisito, come il giovane che era in sua compagnia: nel borsello che indossava sono stati trovati diverse decine di grammi di hashish, già suddivisa in dosi, un bilancino di precisione, denaro e un coltello. I controlli si sono inevitabilmente estesi alla sua abitazione, dove è stata trovata altra droga, oltre al materiale utilizzato per pesare e confezionare lo stupefacente. In tutto sono stati sequestrati 130 grammi di hashish.

Per il giovane, oltre a una denuncia per il porto abusivo del coltello, sono scattate le manette per possesso di droga a fini di spaccio.