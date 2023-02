Senza lavoro, ma con la cocaina in tasca e 16mila euro in contanti: arrestato

Avvistato nella zona della stazione, è finito nel radar della polizia locale di Brescia nella serata di ieri (martedì 21 febbraio) per l’atteggiamento sospetto e - pure - per i diversi precedenti.



Volto noto dello spaccio, e già arrestato diverse volte, il 53enne è stato seguito dagli agenti in borghese fino a via Cassala dov’è poi scattata la perquisizione. Addosso aveva circa 12 grammi di cocaina, 8 di marijuana e un ben gruzzolo in contanti: oltre 700 euro. Una somma raggranellata con la cessione di droga, per la Locale, dato che il 53enne ufficialmente risulta disoccupato e senza fissa dimora. Non solo: irregolare sul territorio nazionale, al momento del controllo avrebbe esibito una patente contraffatta.

La perquisizione è stata poi estesa all’appartamento di Travagliato, dove l’uomo risulta domiciliato: lì gli agenti hanno scovato quasi 16mila euro in banconote (15. 970 per la precisione). Per il 53enne sono quindi scattate le manette, oltre a una denuncia per possesso di documenti falsi: nelle prossime ore comparirà davanti al giudice per la direttissima.