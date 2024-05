Carcere di Verziano, dal ministero nessuna risposta: "Bisogna intervenire al più presto"

È un silenzio rumoroso, quello intorno al carcere di veneziano e alla situazione dei detenuti delle carceri bresciane. In merito al progetto che dovrebbe coinvolgere l’istituto penitenziario la sindaca di Brescia Laura Castelletti non ha ancora ricevuto risposta: né dal ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, né dal ministro della Giustizia Carlo Nordio. E nemmeno dalla direttrice generale dell’agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, e dal provveditore Opere Pubbliche per la Lombardia e l’Emilia Romagna, Fabio Riva.

“Nonostante le interlocuzioni informali, non è stato dato alcun riscontro riguardo alla richiesta di istituire un tavolo di lavoro e di confronto che comprenda anche il Comune di Brescia”, sottolinea la prima cittadina in una nota, rimarcando come invece la Loggia abbia ripetutamente cercato un confronto: a dicembre 2023, con una missiva partita all’indomani dell’incontro promosso dall’allora presidente della Corte d’Appello Claudio Castelli e dell’avvenuta conferma - da parte del sottosegretario Andrea Delmastro Delle Vedove - che il piano di edilizia carcerario, rifinanziato, avrebbe compreso l’atteso intervento sulle strutture carcerarie cittadine. La seconda volta il mese scorso, quando si è diffusa la notizia che l’opzione su cui sarebbero al lavoro i tecnici ministeriali riguarderebbe solo un ampliamento di Verziano non risolvendo il problema di vetustà, inadeguatezza di spazi e degrado del “Nerio Fischione”. “Come più volte ribadito da parlamentari e commissioni, anche europee, quella struttura va definitivamente chiusa perché non più in grado di rispondere alla funzione di recupero e risocializzazione di chi sta scontando la pena. Il solo trasferimento di una parte dei detenuti del ‘Nerio Fischione’ a Verziano è un’opzione inadeguata per rispondere a una criticità ormai intollerabile”.

La mobilitazione dei Garanti dei detenuti

La nota di Castelletti arriva a pochi giorni da una nuova mobilitazione nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà personale per sollecitare la politica in merito allo stato di sofferenza dei detenuti in ragione delle condizioni sempre peggiori delle carceri italiane. I Garanti si sono ripromessi di alzare la voce il 18 di ogni mese, per tenere vivo l’appello pronunciato sul tema dei suicidi in carcere da parte del Presidente della Repubblica. Il 18 maggio, così, la garante bresciana Luisa Ravagnani non ha mancato di sottolineare come la situazione bresciana sia “certamente fra le più difficili nel panorama nazionale, in termini di condizioni detentive”.

Nel rilevare il disinteresse della politica nella questione, i garanti hanno avanzato una serie di proposte: l’approvazione di misure deflattive del sovraffollamento - a partire da proposte parlamentari come quella presentata dal deputato di Italia Viva Roberto Giacchetti per la modifica della liberazione anticipata; l’accesso garantito alle misure alternative per i detenuti che sono in condizione di potervi accedere; L’attenuazione della circolare sul riordino del circuito della media sicurezza - che fa sì che gran parte dei detenuti trascorra venti ore al giorno in celle chiuse - tramite progetti di inclusione socio-lavorativa, attività culturali, ricreative, relazionali. E poi il tema dell’affettività: “Occorre da subito aumentare le telefonate e le videochiamate, soprattutto in casi specifici, perché questo rappresenta un ulteriore modo per tutelare l’intimità degli affetti dei detenuti”.

Dal canto suo, la Loggia rinnova la massima disponibilità a collaborare con chi ha il compito di intervenire per risolvere il problema del sovraffollamento. “Ma è necessario attivare al più presto un’interlocuzione, se davvero c’è la volontà di agire” sottolinea Castelletti.