"Non ho dormito, che paura!": notte di tempesta, raffiche di vento a 92 km orari

"Una notte in bianco", "Tutta notte con la corrente che saltava", "Che paura!", "Non ho dormito niente": sono decine i messaggi sui social che parlano della notte tempestosa appena trascorsa.

L'allerta era stata lanciata già nella giornata di giovedì. Stamattina, le centraline di Meteopassione.com parlano chiaro: in castello a Brescia le raffiche hanno raggiunto i 91.7 km/h, in piazzale Arnaldo gli 86.9 km/h, sul monte Maddalena gli 83.7 km/h. Ma una situazione analoga si è registrata un po' in tutta la pianura, laghi compresi.

Stamattina il vento continua a soffiare, ancora forte, con raffiche che si assestano intorno ai 50 km/h, ma - fanno sapere gli esperti di Meteopassione.com - il fenomeno dovrebbe attenuarsi nel corso della giornata. In città, inoltre, il cielo dovrebbe schiarirsi a partire dalle 13.