L’allarme dei vicini, poi la scoperta: era morto in casa da giorni

Morto da solo in casa, i vicini hanno lanciato l’allarme dopo alcuni giorni. Il dramma della solitudine (l’ennesimo) a Brescia: la vittima è un uomo di 79 anni, originario della provincia di Como, che viveva in un appartamento situato al terzo piano di una palazzina popolare al civico 5 di via Verona. Ed è qui che è stato trovato senza vita, disteso nel suo letto, nel primo pomeriggio di martedì 5 marzo. Le indagini della polizia sono in corso ed è stata disposta l’autopsia. Il decesso risalirebbe ad almeno tre giorni fa.

Come ricostruito dai vigili del fuoco, in casa sarebbero state trovate tracce di un piccolo di incendio, che avrebbe interessato una sedia e alcuni libri, spento prima dell’arrivo dei pompieri: l’esame autoptico servirebbe per accertare se la morte sia dovuta al fumo inalato dall’anziano o ad altre cause.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa nel primo pomeriggio: l’uomo era solito uscire tutte le mattine per acquistare le sigarette e fare la spesa ed erano giorni che non lo incrociavano sul pianerottolo o sulle scale. A quanto pare sarebbe stato l’odore sempre più forte proveniente dall’appartamento del 79enne ad insospettirli.

I primi ad intervenire sono stati i vigili del fuoco: hanno dovuto entrare da una finestra, dato che la porta di accesso all'appartamento era chiusa dall’interno. Sarebbe stata esclusa un’eventuale aggressione, così come effrazioni o tentativi di furto e rapina. Il 79enne, che viveva da solo e non aveva parenti in città, soffriva di problemi di salute.