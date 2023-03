Sanguinosa aggressione nella notte: giovane uomo accoltellato in strada

Altra notte di sangue in città. A pochi giorni dal ferimento, con un’arma da taglio, di un 25enne nella zona di via Orzinuovi, un uomo di 32 anni è finito in ospedale dopo essere stato raggiunto da alcune coltellate. Il 32enne non sarebbe in pericolo di vita: è stato, infatti, ricoverato in codice giallo.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane, di origine straniera, sarebbe stato raggiunto da alcuni fendenti al volto e al torace. I contorni della vicenda non sono ancora chiari: sul caso sono in corso accertamenti da parte della polizia di stato che sta lavorando per rintracciare l’aggressore.

L’episodio si è verificato nella notte tra sabato 11 e domenica 12 marzo tra via Togni e via Folonari, a pochi passi da un noto locale cittadino e dal centro commerciale Freccia Rossa. La richiesta d’aiuto è scattata poco dopo le 3: sul posto, oltre ai poliziotti, sono intervenuti i sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di due ambulanze.