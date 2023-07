Paura nella notte: uomo accoltellato al torace davanti a casa

Aggredito e ferito al torace con un coltello a pochi passi dalla sua abitazione. È quanto accaduto, nella notte di ieri, martedì 25 luglio, a un uomo di 62 anni residente in via della Valle, a Brescia.Â

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, verso le 23, la vittima è stata soccorsa dai volontari della Croce Rossa di Brescia e trasportata, a bordo di un'ambulanza, all'ospedale Civile. Le sue condizioni non sarebbero gravi: avrebbe riportato ferite da arma da taglio al torace, ma per fortuna le lesioni non sarebbero profonde. Il 62enne è stato medicato al pronto soccorso del nosocomio cittadino e poi dimesso con una prognosi di pochi giorni.

La vicenda è al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti sul posto, hanno raccolto la testimonianza della vittima e avviato le indagini del caso.Â