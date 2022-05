"Hanno accoltellato un uomo!": allarme da due discoteche, ma si è inventata tutto

Richieste d'aiuto allarmanti (quanto inventate) al numero unico per le emergenze, così come al 118 e al centralino dei carabinieri. Dall'altro capo del telefono si ritiene che ci fosse sempre la stessa persona: una donna. Identico anche l'allarme lanciato: "Un uomo è stato ferito con un coltello, correte!", il contenuto delle diverse telefonate.

La prima richiesta è scattata dalla zona industriale di Brescia, nei pressi del locale Latte Più. Poco prima delle 4.20 della notte tra sabato e domenica, una donna - pare in preda a un forte stato d'agitazione - aveva chiesto l'immediato intervento dei carabinieri e delle ambulanze per un uomo che, a suo dire, era stato accoltellato. La macchina dei soccorsi, come accade in questi casi, si è messa in moto in modo repentino. Sul luogo della segnalazione si sono precipitati i carabinieri di Brescia, seguiti da un’ambulanza. Una volta sul posto, però, i soccorritori e i militari non hanno trovato traccia del ferito, né del suo potenziale aggressore. Non solo: nessuna delle tante persone presenti fuori dal locale cittadino, ascoltate dei militari, aveva visto o sentito qualcosa di sospetto. Un falso allarme, dunque.

Ma non è stato il solo. Pochi minuti più tardi, un nuovo sos è stato lanciato sempre per un uomo ferito a colpi di coltello. Questa volta, però, il luogo della presunta aggressione era il piazzale della discoteca Number One di Corte Franca. Anche qui lo stesso copione: ambulanze arrivate a sirene spiegate, insieme ai carabinieri e a un'automedica, ma nessuna persona da soccorrere, e nessun aggressore.

Sono quindi partiti gli accertamenti per risalire alla donna che ha fatto scattare le false richieste d'aiuto. È stata rintracciata in poco tempo: chi indaga sta ora valutando se sussistono le condizioni per far scattare nei suoi confronti una denuncia per procurato allarme.