L'università è allagata, le studentesse spazzano l'acqua dai corridoi

Disagi a non finire per l'ondata di maltempo

Disagi a non finire per la paurosa ondata di maltempo del 24 maggio a Brescia: la perturbazione ha interessato in particolare la città e diversi paesi dell'hinterland, nord e sud, e della Valle del Garda. In poche ore è caduta la pioggia di un mese: tra i Comuni più colpiti (quelli cioè dove la precipitazione è stata più copiosa) anche Caino e Nave.

A Brescia si sono allagati sottopassi, strade e cantine: un fiume d'acqua ha travolto anche la metropolitana, l'istituto superiore Abba Ballini e pure l'università. Qui studenti e studentesse, oltre agli operatori dell'ateneo, si sono dati da fare per ripulire aule e corridoi dall'acqua (come nel video pubblicato su Instagram).