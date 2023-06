Notte di follia allo stadio Rigamonti: arrestati 4 ultras bresciani

Dopo la notte di follia dentro e fuori il Rigamonti, sono arrivati i primi arresti di 4 ultra bresciani (si trovano ai domiciliari). La misura è stata disposta dal sostituto procuratore Carlotta Bernardini, che ha vagliato l'informativa preliminare depositata a tempo record dalla Digos, con ampia documentazione fotografica e video.



Siamo solo all'inizio, comunque: il materiale da vagliare è davvero tanto, non solo le immagini che hanno fatto il giro di social e televisioni, ma anche quelle raccolte dalle telecamere di videosorveglienza (le scene di distruzione sono davvero impressionanti). Inoltre, sotto la lente degli inquirenti c'è la possibile – se non probabile – pianificazione dei disordini, anche dopo la fine della partita.

La notte di follia

Prima i fumogeni, a partita ancora in corso e quando il Brescia stava attaccando: il pareggio del Cosenza al '95 aveva gelato lo stadio e soprattutto i giocatori. Ma mai dire mai, in una partita di calcio. Non c'è stato il tempo di scoprire come sarebbe andata, ed ecco il lancio di fumogeni e la repentina invasione di campo stoppata dagli uomini della Questura, con i calciatori obbligati nel frattempo alla fuga negli spogliatoi.

Poi, al triplice fischio, il vero assalto (su due fronti) agli agenti di Polizia di Stato e ai Carabinieri, alle camionette e ai mezzi. La serata si è conclusa con danni ingenti anche all'esterno del Rigamonti, perfino l'automobile (una Bmw) del difensore del Brescia Matthieu Huard data alle fiamme. Qualche steward finito a contatto con gli ultras è rimasto ferito, insieme a una decina di agenti alcuni dei quali sono stati costretti alle cure in ospedale.