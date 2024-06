Trovato ferito e sanguinante in strada: era così ubriaco che non si ricordava nulla

La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata poco prima dell'alba di oggi (martedì 4 giugno): un uomo - non ancora identificato - è stato trovato ferito e in stato confusionale in via Dalmazia a Brescia, nei pressi di alcune attività commerciali della zona.

Per i soccorsi sono intervenute un'ambulanza della Croce Bianca di Brescia e un'automedica: all'arrivo dei sanitari pare che l'uomo fosse in stato di forte alterazione, probabilmente a causa del troppo alcol bevuto. Ai poliziotti del reparto Volanti, sopraggiunti tempestivamente sul posto, non sarebbe stato però in grado di spiegare cosa gli fosse accaduto. Resta quindi ancora da chiarire se l'uomo sia stato vittima di un'aggressione o se, invece, si sia procurato da solo – magari cadendo – le vistose lesioni che presentava sul corpo.

L'uomo è stato accompagnato in ospedale al Civile, per essere sottoposto agli accertamenti e alle cure del caso. Nelle prossime ore verrà nuovamente ascoltato dagli agenti della questura cittadina, che intendono fare piena luce sulla vicenda.