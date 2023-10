Si ubriaca dopo la condanna, torna in tribunale e aggredisce un carabiniere

Appena condannato per maltrattamenti, si è allontanato dal tribunale per poi ripresentarsi un paio d'ore più tardi, a quanto pare dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, e ha pure aggredito un carabiniere. Epilogo inevitabile: è stato nuovamente arrestato per resistenza, mercoledì mattina la direttissima.

Lunghi attimi di follia

Come scrive Bresciaoggi, tutto è successo nel primo pomeriggio di martedì a Brescia, fuori dal Palagiustizia. Il protagonista è un 39enne di origini nordafricane che, in tarda mattinata, era convocato in udienza al termine della quale è stato condannato per i maltrattamenti ai danni della ex compagna.

Dopo aver sbraitato non poco, a seguito della sentenza, è stato allontanato dal tribunale: ma è qui che si è ripresentato, un paio d'ore dopo, in probabile stato di alterazione da alcol. Ha messo in atto un'altra rumorosa sceneggiata, infine l'aggressione a un militare: è stato immobilizzato da polizia e carabinieri e arrestato.