È mattina ma è già ubriaco fradicio: ragazzo di 24 anni finisce in ospedale

In tutta Italia è l'ora della colazione, ma un ragazzo di 24 anni stamattina si è svegliato con bel altri progetti. Verso le 7.45, infatti, è stato soccorso nella zona della stazione dei treni di Brescia – poco distante dal Lio Bar – dopo essere collassato a causa di una grave intossicazione etilica.

I bicchieri di troppo l'hanno fatto letteralmente stramazzare a terra, tanto che è dovuta intervenire un'ambulanza della Croce Rossa di Brescia per soccorrerlo. I sanitari hanno preso subito in cura il giovane, trovato al limite del coma etilico, prima di trasportarlo all'Istituto clinico "Città Di Brescia"; le sue condizioni non destano preoccupazione. La situazione è stata monitorata anche da una pattuglia della Polizia Locale.