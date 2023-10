Fuga a folle velocità: ubriaco e drogato, semina il panico contromano

Quando ha visto la paletta della polizia locale di Brescia alzarsi ha dato gas ed è schizzato a tutta velocità, cercando di seminare gli agenti, ad ogni costo. Non solo ha percorso le strade del centro della città a folle velocità, ma ha pure imboccato alcune vie contromano, inanellando una serie di manovre azzardate e pericolose. Protagonista del tentativo di fuga un 31enne originario del Ghana che si era messo alla guida dopo aver assunto cocaina e con un tasso alcolemico quasi doppio rispetto ai limiti fissati dalla legge.

Il folle inseguimento è andato in scena nella serata di sabato 8 ottobre sul ring cittadino. Il posto di blocco - uno dei tanti allestiti nell’ambito del progetto Smart, operazioni che coinvolgono contemporaneamente numerosi comandi della Locale - in via Calatafimi. Anziché fermarsi, il 31enne ha accelerato e si è diretto verso il cuore della città, come detto imboccando pure alcune strade contromano.

La sua corsa è durata poco meno di due chilometri: l’auto è stata fermata in via del Castello. A quel punto il 31enne avrebbe cercato di dileguarsi a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti, e poi sottoposto ai controlli, che hanno evidenziato la presenza di cocaina e di un elevato tasso alcolico nel suo sangue. La patente gli è stata ritirata: oltre alle sanzioni per guida sotto effetto di alcol e droga è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.