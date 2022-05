Uomo privo di sensi in auto, scatta l'allarme: era ubriaco fradicio

Chi lo ha visto accasciato sul volante dell'auto, in sosta lungo la strada, ha pensato che avesse avuto un malore e ha fatto scattare l’allarme.



La chiamata al 112 è partita nel cuore della notte appena trascorsa, verso le 3.15, da via Divisione Acqui a Brescia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un'ambulanza e pure una Volante della polizia.

L'allarme è per fortuna rientrato in pochi istanti: quando i vigili del fuoco hanno bussato al finestrino della macchina, l'uomo al volante si è svegliato di soprassalto. Poi sarebbe uscito dall'abitacolo e si sarebbe messo a camminare, a zig zag, lungo la via.

Nessun grave malore: ai sanitari sopraggiunti sono bastati pochi minuti per capire che l'uomo aveva alzato decisamente troppo il gomito, finendo poi per addormentarsi nell'abitacolo, senza riuscire a tornare a casa.