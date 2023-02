Nottata di festa, ma ingurgita troppo alcol: ragazza finisce in ospedale

Nottata da dimenticare per una ragazza, finita in ospedale dopo l'allarme lanciato al 112 verso le 22.20 di ieri, sabato 25 febbraio.

A causa del troppo alcol ingerito, una 27enne è collassata in via Zappa a Brescia, nei pressi del parco "Peppino Impastato", rendendo necessario l'intervento di un'ambulanza.

Sul posto un'équipe medica di volontari del 118, poi costretti a caricarla sulla barella, in quanto – al limite del coma etilico – non si reggeva in piedi e necessitava una terapia a base di flebo; è stata quindi condotta all'istituto clinico "Città di Brescia" per ricevere le cure del caso.

Le sue condizioni non destano preoccupazione: resta un'esperienza da ricordare, affinché non si ripeta, e il grande spavento fatto passare ad amici e familiari.