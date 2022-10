Rifiuta l'alcol test, scappa a piedi in tangenziale: calci e pugni ai poliziotti

Attraversa la tangenziale a piedi nel tentativo di eludere un controllo, poi aggredisce gli agenti della polizia di Stato. Il fatto è avvenuto nella notte dell'8 ottobre: una pattuglia della Stradale di Iseo era impegnata nel servizio "Prevenzione stragi del sabato sera", quando ha intimato l'alt a una BMW che stava percorrendo Via Orzinuovi a Brescia. Invece di fermarsi, l'auto ha proseguito in direzione della tangenziale Ovest. Gli agenti si sono subito posti all'inseguimento: dopo essere entrato all'interno dell'area di parcheggio Redona, il conducente ha abbandonato il veicolo e si è dato alla fuga a piedi, scavalcando il muro di cinta della tangenziale, attraversandola e creando un grave pericolo sia per se stesso sia per gli altri automobilisti in transito.

Dopo alcuni minuti i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo: si tratta di un 46enne di origini tunisine residente a Lumezzane. L'uomo ha inoltre reagito violentemente, cercando di sottrarsi al controllo sferrando calci e pugni; solo a fatica è stato possibile fermarlo.

Il 46enne si è rifiutato di effettuare l'alcol test, ma il suo stato d'alterazione era evidente. Sul posto è sopraggiunta in aiuto una Volante, per portare il tunisino in Questura e redigere gli atti di rito. Nonostante continuasse a opporre una notevole resistenza, una volta immobilizzato è stato portato negli uffici di via Botticelli: dopo avergli ritirato la patente, gli agenti lo hanno denunciato per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto a sottoporsi ad accertamento alcolico.