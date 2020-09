Ricercato da 2 anni, va dalla polizia con la valigia: "Portatemi in carcere"

La Polizia di Stato ha arrestato un 30enne tunisino, residente in provincia, per una pena di 1 anno e 5 mesi che la magistratura ha emesso nel 2018.

"Portatemi in carcere": singolare il fatto che il giovane si sia spontaneamente presentato in Questura a Brescia con la valigia, chiedendo la notifica dell’atto e la trasferimento a Canton Mombello per scontare la pena, relativa a vecchi debiti con la giustizia in materia di estorsione.

Esperite le notifiche da parte degli agenti della Polizia di Stato, M.T. (queste le iniziali del ragazzo) è stato accompagnato in carcere.