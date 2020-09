Violenta lite in via Corsica, poi l'aggressione ai poliziotti: arrestato ed espulso

Nella giornata di martedì è stato espulso un cittadino tunisino, arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale a seguito di un violento litigio in via Corsica a Brescia. Gli agenti della Polizia di Stato erano intervenuti per placare gli animi.

Per l’uomo, già destinatario di diversi decreti di espulsione, a seguito dell’arresto è stata dapprima applicata la misura del divieto di dimora nel Comune di Brescia e, infine, è stato emesso il provvedimento di espulsione: è stato così trasferito al Centro per il Rimpatrio di Bari, in atteso di un volo che lo riporti nel suo paese d'origine.