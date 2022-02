Al bar con il Green Pass di altre persone, perquisita la casa di un 40enne bresciano

Usava il Green Pass di altri cittadini per andare al bar, al ristorante e nei negozi. Pensava di farla franca, ma è invece incappato nei controlli predisposti dalla Polizia di stato di Brescia per verificare la corretta applicazione della normativa e rilevare le infrazioni.

Protagonista della vicenda è un 40enne bresciano residente in città: è indagato per i reati di falso e sostituzione di persona. Il blitz dei poliziotti nella sua abitazione, e pure sul luogo di lavoro, è scattato all'alba di lunedì. Le perquisizioni - domiciliare e informatica - hanno confermato i sospetti: gli agenti hanno scovato i qr code relativi a certificati verdi rilasciati ad altre - ignare - persone. Green Pass che- secondo chi indaga - il 40enne utilizzava per accedere a locali pubblici ed esercizi commerciali interdetti a chi non è in possesso della certificazione verde.

Le indagini sono ancora in corso: gli investigatori sospettano che il 40enne abbia acquistato i Green Pass da un gruppo dedito al traffico di certificati verdi.