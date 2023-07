Traffico di droga, sgominata la banda che inondava la città di cocaina

Si è conclusa nella scorse ore, con l’esecuzione di 15 misure cautelari, la lunga indagine dei carabinieri di Brescia per sgominare una banda dedita al traffico di droga. Una vera e propria associazione a delinquere, capace di mettere le mani su ingenti quantitativi di cocaina per poi rifornire centinaia di clienti usando un collaudato sistema di distribuzione che copriva non solo la città ma anche l’hinterland, in particolare l’area ad Est del capoluogo.

15 indagati

Sono quindici le misure di custodia cautelare eseguite dalla prima mattinata di giovedì 13 luglio nella nostra provincia come in quelle di Milano, Bergamo, Varese e Verona emesse nei confronti di altrettante persone, di nazionalità italiana e albanese, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di detenzione, spaccio e associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per le quattro persone che gli inquirenti ritengono essere al vertice del sodalizio è stata disposta la misura della detenzione in carcere; sette sono finite ai domiciliari, 4 sono state raggiunte dalla misura dell’obbligo di dimora.

I nomi di chi gestiva il traffico

A muovere le fila della fiorente attività di traffico di droga era il 49enne di origine albanese, ma di casa a Ciliverghe di Mazzano, Dritan Kameri. Per chi indaga si tratta di un vero professionista del settore, e da almeno una decina di anni: non solo riforniva i clienti, ma trattava con grossisti e intermediari, oltre a tenere a libro paga i suoi più stretti collaboratori. Il braccio destro del 49enne, stando a quanto si legge nell’ordinanza del giudice Gaia Sorrentino, era la 32enne rumena Ana Maria Matrescu: a lei Kameri cedeva il timone dell’organizzazione quando si allontana dall’Italia e nella sua abitazione di Rezzato venivano stoccate le partite di cocaina. Anche per la 32enne si sono aperte le porte del carcere. Stessa sorte anche per il ‘corriere’ del sodalizio - il 32enne albanese Pavlin Bregaj e per il 46enne di Bedizzole Umberto Tebaldini, quest'ultimo avrebbe acquistato abitualmente ingenti quantitativi di droga per poi rifornire i suoi clienti.

Le indagini dei carabinieri

L’indagine è scattata nella primavera nel 2019, grazie a una ‘soffiata’ anonima ai carabinieri sull’attività illecita di Kameri. Dal marzo del 2019 all’agosto del 2020 i militari hanno osservato, pedinato, intercettato e ascoltato le conversazioni degli indagati, ricostruendo così i loro ruoli e le modalità di funzionamento del sodalizio. Sono stati accertati numerosissimi episodi di spaccio per un totale di 6,5 chilogrammi di cocaina (il cui valore supera i 500 mila euro) e messi a segno sei arresti in flagranza.In tutto sono stati sequestrati 600 grammi di droga e 5.000 euro in contanti.

Gli indagati che si trovavano in Albania sono stati catturati grazie alla collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di Polizia, la direzione regionale della Polizia di Lezhe, e l’Interpol di Tirana. L’esecuzione delle misure cautelari è stata effettuata solo per 9 dei 15 destinatari: sei di questi, attivamente ricercati, potrebbero infatti trovarsi all’estero.