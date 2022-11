Scoppia una tubatura, la polizia transenna il viale: traffico nel caos

Traffico nel caos a Brescia, a causa dello scoppio di una tubatura avvenuto in prossimità dell'Italmark di viale Piave, verso le 12.30 di oggi, lunedì 14 novembre.

Il tratto di strada interessato è stato transennato dagli uomini della Polizia Locale. Si segnalano code e disagi all'altezza della rotonda tra viale Piave e Viale Venezia e – in direzione opposta – dalla rotonda di via Mantova, ma, di fatto, tutta la zona che va dal Parco Ducos a piazzale Arnaldo è congestionata e, per chi sta entrando in città, si sconsiglia il passaggio dal cavalcavia Kolbe.