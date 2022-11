È stata una notte di paura: le fiamme divorano il tetto di una casa, due persone salvate dai vigili del fuoco

Nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 novembre le fiamme hanno avvolto il tetto di una villetta di via delle Bettole, a Brescia. Tanta paura ma, per fortuna, nessun ferito o intossicato. Provvidenziale, stando alle prime informazioni trapelate, l’intervento di due vigili del fuoco che in quel momento non erano in servizio: hanno evacuato due persone senza fissa dimora che si erano introdotte nella casa - disabitata - per ripararsi.

L’allarme è scattato poco dopo mezzanotte e trenta: immediatamente sono intervenute due squadre dei pompieri con tre supporti (una scala e due autobotti). Le operazioni sono proseguite per tutta la notte: l’intervento di bonifica e messa in sicurezza dello stabile è terminato all’alba di oggi, sabato 19 novembre. Sul posto anche le ambulanze del 118 e i poliziotti della Questura di Brescia. Per fortuna, nessuna delle persone che si erano introdotte all’interno dell’abitazione necessitava di essere trasportata in ospedale. La loro posizione è al vaglio delle autorità: sarebbero stati loro ad innescare - inavvertitamente - le fiamme, accendendo un fuoco per riscaldarsi.