Si butta dalla finestra di casa, grave giovane donna

I vicini di casa hanno dato tempestivamente l'allarme, ma l'intervento della Polizia non è servito ad evitare il peggio. Anzi, la donna avrebbe reagito malissimo alla vista delle Volanti confluite sotto il condominio dove abita e avrebbe perso ancora di più il controllo, finendo per lanciarsi da una finestra del suo appartamento, situato al primo piano del caseggiato.

È successo nel pomeriggio di mercoledì in via Somalia, a Brescia. La donna, una 31enne di origini cinesi, avrebbe riportato diversi traumi perdendo anche i sensi per qualche minuto. Una volta affidata ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'ambulanze e un'automedica, è stata trasportata d'urgenza al Civile di Brescia: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sono ancora in corso gli accertamenti della Polizia per fare luce sull'episodio. Stando a una prima ricostruzione, la 31enne era completamente fuori di sé: gridava frasi senza senso e si sporgeva pericolosamente dalla finestra, attirando così l'attenzione del vicinato che ha fatto poi scattare l'allarme.