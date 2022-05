Giovane donna tenta il suicidio lanciandosi dalla finestra di casa

Una donna di 45 anni è precipitata dalla finestra della sua abitazione, situata in un condominio di via Lamarmora a Brescia, atterrando nel cortile; una caduta per fortuna non fatale.

L'allarme è scattato poco dopo le 21.30 di domenica: in pochi minuti sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza e un'automedica. La donna non avrebbe perso conoscenza, ma avrebbe riportato numerosi traumi nella caduta. Dopo le prime cure prestate dai volontari del 118, è stata trasferita al Civile di Brescia e poi ricoverata in traumatologia.

La dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia: sul posto sono intervenuti gli agenti del reparto volanti. I poliziotti avrebbero escluso, fino dai primi istanti, l'ipotesi della caduta accidentale come eventuali responsabilità di terze persone.

Pochi dubbi, purtroppo, sulla volontarietà del gesto: la 45enne avrebbe tentato di togliersi la vita lanciandosi dalla finestra.