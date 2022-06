Giovane donna tenta il suicidio in un parcheggio: salvata in extremis

Attimi concitati si sono vissuti, mercoledì sera, nel piazzale della stazione Prealpino della metropolitana di Brescia. Una donna di 35 anni, in preda a un forte stato di agitazione, minacciava di farla finita. Un tragico intento fortunatamente vanificato dall'intervento dei poliziotti e dai sanitari del 118.

A capire per primo le estreme intenzioni della giovane è stato un passante: senza perdere tempo ha afferrato il cellulare e chiesto aiuto al numero unico per le emergenze. La chiamata è scattata prima delle 21: pochi minuti più tardi gli agenti di una Volante sono arrivati nel parcheggio e avviato le delicatissime operazioni per dissuadere la 35enne dal compiere il tragico gesto.

Dopo lunghi e concitati minuti, i poliziotti sono riusciti a placarla, evitando che la situazione degenerasse. La donna è poi stata affidata ai sanitari del 118, sopraggiunti a bordo di un'autolettiga e di un'automedica: scossa e in stato confusionale, è stata trasportata al Civile di Brescia, dov'è tuttora ricoverata per le cure del caso.