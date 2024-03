Si butta nel fiume da un ponte: pompieri e polizia gli salvano la vita

Un uomo di 75 anni si è buttato nel fiume Mella a Brescia, dal ponte tra via Oberdan: si è salvato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco e della polizia. L’allarme al numero unico per le emergenze è scattato poco dopo le 17.30 di ieri (giovedì 14 marzo) e sul posto sono immediatamente intervenuti i pompieri del comando di via Scuole, i sanitari del 118 e le volanti della Polizia di Stato.

L’uomo è stato raggiunto prima che la corrente lo trascinasse per chilometri: per fortuna, non sarebbe rimasto a lungo in acqua. Una volta portato a riva, il 75enne è stato subito affidato alle cure dei sanitari e poi caricato sull’ambulanza, che l'ha trasportato - in codice giallo - all’ospedale Civile di Brescia: non sarebbe in condizioni critiche.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia, si sarebbe trattato di un disperato gesto volontario: l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita gettandosi in acqua dal ponte alto diversi metri.