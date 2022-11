Raid notturno alle Poste: ladro si nasconde tra gli scatoloni, ma finisce male

Tentativo di furto, poi fallito, nella notte tra sabato e domenica al centro operativo di Poste Italiane di via Dalmazia, a Brescia. A mandare in fumo il piano di due malviventi è stato il sistema di sicurezza: verso le 4 di notte ha segnalato la presenza di due intrusi all'interno della struttura non solo alle centrali operative delle poste di Roma e Milano ma pure alla questura di Brescia.

E l'immediato intervento di una volante ha permesso di bloccare almeno uno dei due malviventi: gli agenti lo hanno trovato dietro alcuni scatoloni, nel magazzino. Il complice è invece riuscito a scappare. In manette, in flagranza di reato, è finito un 32enne di origine napoletana, mentre sono in corso le indagini per rintracciare l'altro uomo.

In una nota stampa Poste Italiane ha ringraziato le forze dell'ordine per il tempestivo intervento e sottolineato come: "l’implementazione dei sistemi di sicurezza e la tempestiva ed efficace gestione degli allarmi da parte degli operatori della SR di Milano, oltre al coordinamento con gli specialisti di sicurezza fisica del territorio, ha consentito di contrastare l’attacco predatorio, a conferma dell’impegno di Poste Italiane a garantire standard di sicurezza sempre più elevati anche per il settore logistico, a tutela dei beni aziendali e del servizio alla clientela".