C'è la manifestazione, un ladro ne approfitta per rubare in casa

La chiamata al 112 non lasciava spazio all’immaginazione e richiedeva una tempestiva risposta delle forze dell’ordine. “C’è un ladro in casa”, questa - a grandi linee - la richiesta inoltrata al centralino che gestisce le chiamate di emergenza nella mattinata di oggi (venerdì 18 aprile).

E l’intervento della polizia è stato fulmineo. Gli agenti del reparto Volanti erano già praticamente sotto l’abitazione di piazzale Arnaldo, a Brescia, dove si stava consumando il tentativo di furto: erano, infatti, impegnati nel servizio d’ordine della manifestazione di Fridays for Future.

In pochi istanti gli agenti hanno raggiunto la casa e fermato il ladro che avrebbe provato ad approfittarsi della piazza gremita per nascondersi tra i manifestanti, intrufolarsi in uno stabile e provare a mettere a segno il colpo. Gli è andata malissimo: dopo il faccia a faccia con la proprietaria dell'abitazione non ha proprio avuto il tempo di dileguarsi. Il malvivente è stato arrestato, in flagranza, e poi portato in questura per gli accertamenti e le verifiche del caso.