Ruba alcolici al supermercato, poi aggredisce un vigilante e i poliziotti

In manette per delle bottiglie di superalcolici afferrate dallo scaffale, ma che si è rifiutato di pagare, e per le botte al vigilante del supermercato e alla polizia. Nei guai (ancora) è finito un 32enne africano: è stato arrestato - e poi processato per direttissima - per tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono alla mattinata di martedì 12 marzo: il 32enne si è infilato in un supermercato del quartiere di San Polo per prelevare alcune bottiglie di alcolici e poi tentare di uscire senza pagare il dovuto. L’addetto alla sicurezza del supermercato si è accorto e ha provato a fermarlo, ma il giovane ha reagito scagliandosi contro di lui per tentare di ritagliarsi una via di fuga.

Immediato l’intervento di una Volante della Polizia di Stato, che era impegnata nei controlli di routine del territorio: alla vista degli agenti il 32enne non si è affatto placato. Il giovane uomo si sarebbe opposto con violenza all’arresto, picchiando pure gli agenti. Una volta bloccato è stato arrestato: ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria, nonché dell’ufficio immigrazione per le valutazioni in ordine all’eventuale espulsione dal territorio nazionale.