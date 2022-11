Si suicida gettandosi sotto il treno: la vittima è un 62enne bresciano

Non ci sono più dubbi sulla dinamica della tragedia: il 62enne bresciano che mercoledì mattina è stato travolto e ucciso da un treno sulla Milano-Venezia aveva deciso di farla finita. Ci sarebbero anche dei testimoni a confermare il gesto volontario: si sarebbe buttato sotto il treno in corsa senza che nessuno, in quel momento, potesse fare nulla per evitare la tragedia. L'uomo abitava in città e pare vivesse da solo.

La tragedia

E' successo poco prima delle 11.30 in Via Cerca, tra Sant'Eufemia e San Polo, non lontano dalla stazione di Rezzato. Il macchinista si sarebbe accorto troppo tardi dell'uomo sui binari, non potendo fare niente per frenare. Il 61enne è stato travolto dalla motrice e trascinato per diversi metri, morto sul colpo. I sanitari intervenuti - l'automedica e un'ambulanza della Croce Bianca - non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

I ritardi

I rilievi sono stati affidati alla Polfer, la Polizia ferroviaria, con il supporto dei Vigili del Fuoco: gli agenti hanno raccolto indizi e testimonianze e chiuso rapidamente il caso. Meno rapido il ritorno alla normalità per la circolazione ferroviaria: la tratta è rimasta interrotta a lungo, poi riaperta con un solo binario. Traffico a singhiozzo fino alle 14: ritardi per tutto il pomeriggio (anche di oltre due ore) e soppresse varie fermate.