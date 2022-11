Uomo muore travolto da un treno: si pensa al gesto estremo

Un uomo di mezza età è morto dopo esser stato travolto da un treno Frecciarossa. La tragedia si è consumata verso le 11.20 di oggi, mercoledì 9 novembre, sulla linea ferroviaria Verona-Brescia, lungo i binari che scorrono accanto a via Cerca, in città.

Per i soccorsi sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e i vigili del fuoco, ma per l’uomo non c’è stato - purtroppo - più nulla da fare. Sul caso indaga la polizia ferroviaria. Stando alle prime informazioni trapelate, si sarebbe trattato di un gesto estremo: la vittima avrebbe atteso il passaggio del convoglio per poi gettarsi sui binari. Il macchinista se lo sarebbe trovato davanti all'improvviso e non avrebbe potuto per fare nulla per evitarlo.

La circolazione ferroviaria è stata interrotta sia verso Brescia che verso Verona.