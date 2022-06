Ragazza muore travolta da un treno, probabile gesto estremo

Una ragazza è morta dopo essere stata travolta da un treno merci. La tragedia si è consumata verso le 22.40 di sabato sulla linea ferroviaria Brescia-Milano, lungo i binari che scorrono accanto a via Zendrini, in città.

Per i soccorsi sono intervenuti i volontari della Croce Rossa e i vigili del fuoco, ma per la giovane donna non c'è stato - purtroppo - più nulla da fare. Sul caso indaga la polizia: molto probabilmente si è trattato di un gesto estremo.

?